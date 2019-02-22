Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Памятные даты

День работника землеустройства, геодезии и картографии КР

С 22 февраля 1999 года государственная регистрация сделок с недвижимостью возложена на Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество при правительстве (Госрегистр).

Устанавливая дату, правительство Кыргызской Республики приняло во внимание вклад работников землеустройства, регистрации прав на недвижимое имущество, геодезии и картографии в проведении земельной реформы, создании национальной системы регистрации прав на недвижимое имущество, развитии рынка земли и недвижимости, в осуществлении работ по картографии.

Люди, которые меняли мир

Умер бард и актер Николай Марусич



22 февраля 2011 года на 60-м году жизни умер автор и исполнитель песен, бард, актер Николай Марусич.

Он родился во Фрунзе в 1951 году. Окончил Свердловское театральное училище, работал актером в театрах драмы в Свердловске, Джамбуле. С 1977 по 1994 год — актер Русского драматического театра Бишкека; в 1994 году открыл частный продюсерский центр «Марко». Кроме работы на театральной сцене, снимался в нескольких десятках художественных фильмах. Им записано семь альбомов, где он выступил не только как исполнитель, но и как автор и композитор.

Умер академик Каип Оторбаев

Родился 22 апреля 1922 года в селе Тегерменты Чуйской области. Видный ученый и общественный деятель, заслуженный деятель науки Кыргызской ССР, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор географических наук, профессор, почетный член географического общества СССР, ветеран отечественного спорта.

Каип Оторбаев принимал активное участие в подготовке научных и педагогических кадров и специалистов для народного хозяйства. Многие годы возглавлял Кыргызский государственный университет. На протяжении многих лет академик подготовил пять докторов и 18 кандидатов наук.

Свою научно-педагогическую работу академик Каип Оторбаев умело сочетал с общественной деятельностью. Видный ученый дважды избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Многие годы возглавлял республиканский Комитет защиты мира.

Умер 22 февраля 2015 года.

У кого намечается той

Анвар Оморканов

Родился 22 февраля 1967 года. Президент Федерации хоккея КР.

Джамиля Джаманбаева

Родилась 22 февраля 1977 года. Заместитель генерального прокурора КР.

Куда сходить

Культура

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«Галерея М» — выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»;

в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка «По мотивам произведений Айтматова»;

в Мемориальном доме-музее М.Фрунзе — выставка «Афганистан в моей памяти»;

арт-бар «Чемодан Зусмановича» приглашает на большой джем-сейшн;

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева — спектакль «Манасчи».

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

международные соревнования по боксу;

чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам.

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