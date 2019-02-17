Афиша на неделю: 18-22 февраля

8-20 февраля. Выставка Каныбека Тойчиева

На экспозиции представлено более 30 живописных пейзажей и натюрмортов.

Галерея «Дубовый парк», 11.00-17.00 (понедельник — выходной).

13 февраля — 5 марта. Выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»

Когда вы увидите картины художника, вам не придется задаваться извечным вопросом, о котором люди спорят веками, пытаясь определить тончайшую грань между эротикой и порнографией. Выразительная и открытая нагота, искренняя и правдивая. И никакой академичности, впрочем, как и у большинства художников, живописавших сокровенное.

«Галерея М», 17.30.

19 февраля — 5 марта. Выставка «По мотивам произведений Айтматова»

В выставке примут участие члены Евразийской творческой гильдии из Великобритании, Кыргызстана, Казахстана и России. На открытии вы сможете познакомиться с большинством из них.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, открытие в 14.00.

16-24 февраля. Фотовыставка «Сомнения, путь к успеху»

Молодые талантливые фотографы впервые представят широкой публике часть своих работ и творческих проектов. Их творческие поиски и открытия стали поводом дебютной экспозиции. У каждого художника свой взгляд на этот мир, и каждый имеет право на жизнь.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

19 февраля. Открытие выставки «Афганистан в моей памяти»

В экспозицию войдут фотографии, книги и документы, рассказывающие об Афганской войне. В мероприятии примут участие ветераны боевых действий, сотрудники посольства России и представительства Россотрудничества в КР.

Мемориальный дом-музей М.Фрунзе, 15.00.

19 февраля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

20 февраля. DATAсреда «Природа в кредит: берем, но не отдаем»

Природа — главное богатство Кыргызстана. Но как мы им распоряжаемся и сколько у нас его осталось? Приходите, и вы узнаете, как мы его тратим, насколько от него зависим и что делает государство для сохранения природы.

БЦ Maximum, 18.30.

21 февраля. Case Battle

Case Battle — это мини-сессии по решению бизнес-кейсов из самых разных отраслей. Будет посвящен теме QR-оплат.

Ololohaus (бульвар Эркиндика), 18.30.

21 февраля. Спектакль «Вишневый самурай»

Честь или любовь? Это главный выбор в спектакле, который встает перед военнопленным потомственным японским самураем Дзигаро. Спектакль представят актеры детско-юношеского театра «Республика ШКИД».

«Асанбай-центр», 18.00.

21 февраля. Моноспектакль «Почему не остаются следы»

Героиня спектакля погружает зрителя в атмосферу диалога со своей душой. Возникающие в фантазиях художницы символы и персонажи разных времен помогают ей приблизиться к истине в поисках ответа на сакральный вопрос.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

21-23 февраля. Спектакль «Манасчи» Спектакль поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли отражение в эпопее. Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00. 21 февраля. Кинопремьеры «Как приручить дракона — 3» (мультфильм). Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе... и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.

«Власть» (драма). Когда миром управляют деньги и связи, один человек может получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории.

«Омен: Перерождение» (ужасы). История молодой матери, которая обеспокоена странным поведением своего восьмилетнего сына. Она считает, что причина такого поведения — нечто сверхъестественное.

«Тридцать безумных желаний» (драма). Келвин — мнительный ипохондрик, сортирующий багаж в аэропорту, попутно придумывая себе несуществующие болезни. Скай — девушка-праздник, которая видит в жизни только хорошее. Вернее, в том коротком отрезке жизни, что ей остался. За это время она хочет успеть осуществить свои самые безумные желания. Вместе они заново откроют этот мир и самих себя с весьма неожиданных сторон.

22 февраля. Большой джем-сейшн

Играют Виола Бабаджанова, Алижан Бабаджанов, Азиз Гапаров, Денис Смоляков, Руслан Осмонов, Clyde Forsberg, Ольга Комкова, Антон Ставничий и другие.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.