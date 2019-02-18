В Бишкеке отключат воду. Детские сады и школы не будут работать

Детские сады и школы, расположенные в районе отключения холодной и горячей воды, не будут работать. Об этом на рабочем совещании в мэрии сообщила начальник управления образования Сауле Мейрманова.

Читайте по теме Южная часть Бишкека останется без холодной и горячей воды 19 февраля

Напомним, что 19 февраля с 9.00 до 00.00 в южной части Бишкека почти на сутки отключат горячую и холодную воду в связи с завершением строительства 35 новых скважин на водозаборе «Орто-Алыш» и врезки вновь построенного водовода.

Сауле Мейрманова сказала, что учебные заведения наверстают потом пропущенный день.

Глава Октябрьского района Ренат Айтымбетов добавил, что частные детские сады и школы также проинформированы об отключении воды, им рекомендовано приостановить процесс.

«Что касается больниц и медучреждений, мы попросили перенести плановые операции. Но экстренные и приемные отделения будут работать. Будут работать водовозы, создан оперативный штаб», — отметил он.