В Бишкеке отключат воду. Детские сады и школы не будут работать

Детские сады и школы, расположенные в районе отключения холодной и горячей воды, не будут работать. Об этом на рабочем совещании в мэрии сообщила начальник управления образования Сауле Мейрманова.
Сауле Мейрманова сказала, что учебные заведения наверстают потом пропущенный день.
Глава Октябрьского района Ренат Айтымбетов добавил, что частные детские сады и школы также проинформированы об отключении воды, им рекомендовано приостановить процесс.
«Что касается больниц и медучреждений, мы попросили перенести плановые операции. Но экстренные и приемные отделения будут работать. Будут работать водовозы, создан оперативный штаб», — отметил он.