Общество

В части Бишкека 2 апреля не будет холодной воды

2 апреля будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 20.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Район отключения:

  • река Ала-Арча — линия железной дороги — проспект Жибек Жолу — бульвар Молодой Гвардии;
  • бульвар Молодой Гвардии — линия железной дороги — улица Фрунзе — проспект Манаса;
  • проспект Дэн Сяопина — река Ала-Арча — улицы Боконбаева — Кулиева — Московская — Пишпекская — Фучика — Казакова.

Отключение связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Запад-2» и городских водопроводных сетях.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
