В части Бишкека 2 апреля не будет холодной воды

2 апреля будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 20.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия Бишкека.
Район отключения:
- река Ала-Арча — линия железной дороги — проспект Жибек Жолу — бульвар Молодой Гвардии;
- бульвар Молодой Гвардии — линия железной дороги — улица Фрунзе — проспект Манаса;
- проспект Дэн Сяопина — река Ала-Арча — улицы Боконбаева — Кулиева — Московская — Пишпекская — Фучика — Казакова.
Отключение связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Запад-2» и городских водопроводных сетях.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.