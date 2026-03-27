Часть Бишкека 28 марта останется без холодной воды на неопределенное время

28 марта будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 на неопределенный срок в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, район отключения: улицы Абдрахманова — Фрунзе — Суйумбаева — проспект Чуй — река Аламедин — линия железной дороги — улицы Московская — Шопокова.

Отключение водоснабжения связано с проведением аварийно-ремонтных работ на трубопроводе на пересечении улиц Суйумбаева и Токтогула.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.

«Вы можете скачать приложение «Мой город» и получать уведомления о плановых и аварийных отключениях питьевой воды», — напомнили в мэрии.