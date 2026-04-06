Часть Бишкека 7 апреля останется без холодной воды

7 апреля прекратят подачу питьевой воды с 9.00 до 2.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Район отключения:

улицы Алыкулова — Кустанайская — Муромская — Садыгалиева — Льва Толстого — район завода Coca-Cola;

улица Садыгалиева — проспект Дэн Сяопина — улицы Лумумбы — Волковой — Кустанайская — Алимжан-Ата — БЧК — улицы Ленская — Космонавтов — Коммунарова — река Ала-Арча — улицы Рыскулова — Пишпекская — Джамгырчинова — Кайназарова — переулок Гатчинский;

жилмассивы «Военный городок», «Кызыл-Аскер», «110-й квартал», микрорайон «Достук».

Отключение связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Западный» и на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.