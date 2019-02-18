Южная часть Бишкека останется без холодной и горячей воды 19 февраля

Завтра, 19 февраля, с 9.00 до 00.00 в южной части Бишкека почти на сутки отключат горячую и холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

В связи с завершением строительства 35 новых скважин на водозаборе «Орто-Алыш» необходимы строительно-монтажные работы по вводу новых труб к системе ПЭУ «Бишкекводоканал».

«Бишкектеплоэнерго» вынуждено приостановить подачу горячей воды по следующим адресам:

— микрорайон «Джал» (полностью);

— Центр социальной адаптации детей;

— жилгородок Совмин;

— ясли-сад «Арген»;

— НИИЗ;

— улица Гагарина № 273, 275;

— улица Т.Фрунзе № 75, 75а, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93;

— улица Каховская № 35, 37;

— улица Кривоносова № 103;

— улица Циолковского № 86, 86а, 90, 69, 92;

— улица Тернопольская № 8а;

— улица Айни № 201, 209;

— переулок Мозырский № 69;

— БНИЦТиО (горбольница № 4);

— Художественная школа-интернат;

— Центр крови;

— детский сад № 53;

— улица Термечикова № 2, 2а, 4, 6, 8, 10;

— улица Льва Толстого № 142а, 126;

— тупик Островского;

— улица Североипподромная;

— улица МПС;

— улица Алыбаева;

— улица Лущихина № 68, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67а;

— улица Чайковского № 52;

— улица Малдыбаева № 54а, 54б;

— детский сад № 185;

— БПК-5;

— Баня «Онтарио».

Подачу питьевой воды прекратят в южную часть города, расположенную выше линии железной дороги, в том числе: — микрорайоны № 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, «Асанбай», «Джал-15», 23, 29, 30, «Юг-2», «Кок-Джар», «Улан-1», «Улан-2»; — жилые массивы «Кок-Джар», «Верхний Кок-Джар», «Арча-Бешик», «Ынтымак», «Бакаева», «Киргизия-1», «Киргизия-2», «Ала-Арча», «Браво», «Ордо», «Орто-Сай-2», «Сары-Озон», «Салкын-Тор», жилгородок Совмина, села Орто-Сай, Чон-Арык и Нижний-Орок; — котельные КП «Бишкектеплоэнерго»: в микрорайоне «Джал-15», 23, 29, жилгородке «Совмина», Центра адаптации детей в микрорайоне «Джал-29», Городской больницы № 4, Бани № 5, Ротор, по улице Фурманова, 10, по улице Гагарина, 74; — ведомственные котельные: гостиницы «Ак-Кеме», многоэтажных жилых домов по проспекту Ч.Айтматова («Ак Ун») и по улице Грибоедова, 1/1.