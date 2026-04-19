Общество

В части Бишкека 20 апреля отключат холодную воду

20 апреля будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 24.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Район отключения ограничен: проспектом Шабдана Баатыра — улицами Хивинской от Лермонтова до Валиханова — Достоевского.

Отключение связано с проведением реконструкции на водозаборе «Тепличный» и на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
