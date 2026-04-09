В селе Садовом около 400 семей третий день без питьевой воды

Жители села Садовое Мин-Булакского айыл окмоту уже третий день сталкиваются с отсутствием питьевой воды. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, без водоснабжения остаются около 400 семей.

Причины отключения воды им не разъясняются. Попытки связаться с руководством коммунального предприятия «Таза Булак» результата не дали — директор не отвечает на звонки и сообщения.

Жители также обращались в Мин-Булакский айыл окмоту, но, по их словам, главы на рабочем месте не оказалось. Связаться с руководством Московской районной администрации тоже пока не удалось — аким находится на выезде.

Сельчане говорят, что не знают, как решать проблему, и просят власти срочно отреагировать на ситуацию и восстановить подачу воды.

Цветы Чон-Арыка и солнечная станция. Фото и видео читателей 24.kg
В Бишкеке произошел прорыв водопроводной трубы, вода продолжает течь по улицам
Дальнобойщики ищут родных Максата Ишенбаева. Он мог стать жертвой рабства в РК
У мэрии странное понятие о дизайн-коде Бишкека, считают горожане
ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
БЕЗЛИМИТ от Beeline всего за 330 сомов
BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond
Диагноз как приговор. Как жили семьи с детьми с инвалидностью в СССР
