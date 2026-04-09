В селе Садовом около 400 семей третий день без питьевой воды

Жители села Садовое Мин-Булакского айыл окмоту уже третий день сталкиваются с отсутствием питьевой воды. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, без водоснабжения остаются около 400 семей.

Причины отключения воды им не разъясняются. Попытки связаться с руководством коммунального предприятия «Таза Булак» результата не дали — директор не отвечает на звонки и сообщения.

Сельчане говорят, что не знают, как решать проблему, и просят власти срочно отреагировать на ситуацию и восстановить подачу воды.

