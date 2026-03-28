Внимание! В части Бишкека отключат воду 1 апреля

В Бишкеке 1 апреля 2026 года прекратят подачу питьевой воды с 9.00 до 22.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Район отключения:
- улица Лермонтова — Ауэзова — Шабдана Баатыра — Кольбаева, канал ТЭЦ-Токмакская;
- микрорайон «Аламедин-1», Городок строителей.
Отключение связано с проведением реконструкцией на водозаборе «Каджисайский» и на городских водопроводных сетях.
