Внимание! В части Бишкека отключат воду 1 апреля

В Бишкеке 1 апреля 2026 года прекратят подачу питьевой воды с 9.00 до 22.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Район отключения:

улица Лермонтова — Ауэзова — Шабдана Баатыра — Кольбаева, канал ТЭЦ-Токмакская;

микрорайон «Аламедин-1», Городок строителей.

Отключение связано с проведением реконструкцией на водозаборе «Каджисайский» и на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.

Напоминаем, что можно скачать приложение «Мой город» и получать уведомления о плановых и аварийных отключениях питьевой воды.