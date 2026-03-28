Общество

Внимание! В части Бишкека отключат воду 1 апреля

В Бишкеке 1 апреля 2026 года прекратят подачу питьевой воды с 9.00 до 22.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Район отключения:

  • улица Лермонтова — Ауэзова — Шабдана Баатыра — Кольбаева, канал ТЭЦ-Токмакская;
  • микрорайон «Аламедин-1», Городок строителей.

Отключение связано с проведением реконструкцией на водозаборе «Каджисайский» и на городских водопроводных сетях.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.

Напоминаем, что можно скачать приложение «Мой город» и получать уведомления о плановых и аварийных отключениях питьевой воды.
Материалы по теме
Часть Бишкека 28 марта останется без холодной воды на неопределенное время
Весна в Бишкеке: город и природа просыпаются. Фоторепортаж
В Бишкеке 26 марта в ряде жилмассивов и районов не будет воды
В центре Бишкека 26 марта на шесть часов отключат воду
Южная часть Бишкека 19 марта временно останется без воды
В центре Бишкека 19 марта отключат холодную воду
В Бишкеке в 2026 году реконструкцию пройдут два парка
В одном из районов Бишкека 17 марта не будет холодной воды
В Бишкеке и Оше имеется 150 долгостроев
Управделами президента просит 50 гектаров в Южной планировочной зоне Бишкека
Популярные новости
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Бизнес
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
