Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 19 февраля днем без осадков. День увеличился до 10 часов 43 минут. Температура воздуха поднимется до +7 градусов.

Отключение газа, света, воды

С 9.00 до 00.00 в южной части Бишкека отключат горячую и холодную воду.

Где отключат воду, можно посмотреть по ссылке.

Памятные даты

День сотрудника финансовой полиции Кыргызстана

19 февраля 1993 года подписан указ президента «О создании специальных подразделений налоговых расследований при Государственной налоговой инспекции», который заложил основу развития Финансовой полиции современного Кыргызстана.

Специальные подразделения укомплектованы сотрудниками органов внутренних дел, национальной безопасности, прокуратуры. Численность вновь созданных спецподразделений налоговых расследований составляла 150 человек.

Сейчас Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями проводит экономическую политику государства, выполняет задачи, направленные на обеспечение экономической безопасности Кыргызской Республики.

День рождения графического редактора Photoshop

19 февраля 1990 года вышла в свет первая официальная версия программы Photoshop 1.0. Впереди у нового графического редактора была большая история, развитие, новые версии, каждая из которых расширяла функционал программы и, как следствие, возможности пользователей.

Начиналось все в США, когда программист Томас Нолл разработал в 1987 году программу для обработки графических изображений. Толчком к этой работе стало разочарование от функционала первого компьютера Макинтош, купленного ему отцом.

Люди, которые меняли мир

Умер артист балета Уран Сарбагишев

Родился 11 декабря 1934 года в городе Фрунзе. Кыргызский и советский артист балета, балетмейстер, народный артист Киргизской ССР, лауреат Государственной премии СССР, профессор, педагог.

В августе 1955 года он становится ведущим танцовщиком Кыргызского театра оперы и балета.

Ураном Сарбагишевым исполнены все ведущие партии в балетах классического репертуара («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Корсар», «Ромео и Джульетта», «Лауренсия», «Шопениана», «Дон Кихот», «Дон Жуан», «Баядерка» и другие), а также в национальных спектаклях «Анар», «Куйручук», «Асель» и других.

В 1959 году замечательный дуэт Бейшеналиевой и Сарбагишева исполнил главные роли в фильме-балете «Чолпон» киностудии «Ленфильм». Картина с успехом прошла в 40 странах мира, а кыргызские танцовщики приобрели мировую известность.

18 лет Бюбюсара Бейшеналиева была партнершей Урана Сарбагишева.

В 1966 году его назначают главным балетмейстером театра. Урану Сарбагишеву принадлежит огромная роль в формировании кыргызской балетной труппы, с которой он проработал более четырех десятилетий.

Умер 19 февраля 2012 года.

Умер народный артист Кыргызской Республики Роберт Уразгильдеев

Родился 13 мая 1935 года. Он доктор искусствоведения, профессор, академик Общественной академии наук Кыргызстана, проректор по научной работе (1986-2014) и заведующий кафедрой хореографии Кыргызского государственного института искусств имени Б.Бейшеналиевой. Единственный в Средней Азии доктор искусствоведения по хореографии.

Он исполнил партии в балетах «Большой вальс» (Иоганн), «Куйручук» (Сарыбай), «Эсмеральда» (Феб), «Лебединое озеро» (Ротбар), «Жизель» (Лесничий), «Асель» (Байтемир), «Баядерка» (Брамин), «Чолпон» (Темирхан) и многих других.

В тренировочных классах, проводимых Робертом Уразгильдеевым, занимались ведущие солисты кыргызского балета, народные артисты СССР Бубусара Бейшеналиева, Айсулу Токомбаева, Чолпонбек Базарбаев, народные артисты Кыргызстана Рейна Чокоева, Уран Сарбагишев, Арстанбек Ирсалиев, заслуженные артисты республики Светлана Молдобасанова, Борис Суслов, Бактыбек Арунов и многие другие.

Роберт Уразгильдеев ушел из жизни 19 февраля 2015 года.

У кого намечается той

Осмонбек Артыкбаев

Родился 19 февраля 1960 года в селе Кызыл-Ураан Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК.

Мелис Турганбаев

Родился 19 февраля 1962 года в городе Фрунзе. Председатель Государственной службы исполнения наказаний.

Нуржан Тынымсеитова

Родилась 19 февраля 1972 года. Депутат Бишкекского горкенеша (СДПК).

Уланбек Акматбаев

Родился 19 февраля 1973 года в городе Фрунзе. Президент Федерации плавания КР.

Манас Сарымсаков

Родился 19 февраля 1982 года в городе Фрунзе. Заместитель министра юстиции КР.

Куда сходить

Культура

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«Галерея М» — выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»;

в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева откроется выставка «По мотивам произведений Айтматова»;

«По мотивам произведений Айтматова»; в Мемориальном доме-музее М.Фрунзе — выставка «Афганистан в моей памяти».

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

соревнования по грэпплингу ADCC.

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