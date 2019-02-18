В Кыргызстане планируют внедрить нацсистему определения уровня коррупции

Правительство Кыргызстана планирует разработать национальную систему определения уровня коррупции. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации антикоррупционных мер госорганов на 2019-2021 годы.

Отмечается, что методологию определения уровня коррупции разработают к июню 2019 года. Пилотное исследование проведут в июле 2019-го, а к декабрю представят доработанный вариант нацсистемы определения уровня коррупции.

За счет новой системы кабмин собирается выяснить реальный уровень коррупции в госзакупках, управлении бюджетом, лицензировании, предоставлении административных услуг, сборе и администрировании налогов и таможенных сборов, правоохранительных органах и в кадровой политике в госуправлении.

Напомним, Кыргызстан, как и в 2017 году, набрал 29 баллов из 100 и занял 132-е место из 180 стран, включенных в Индекс восприятия коррупции — 2018.