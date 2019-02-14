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Общество

Персональными ассистентами стали более 2,5 тысячи человек

Персональными ассистентами детей с ОВЗ, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и надзоре, стали 2 тысячи 556 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и социального развития. 

По ее данным, сумма финансирования составила более 14 миллионов сомов. 

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В ведомстве отметили, что прием документов продолжается. Заместитель министра Жаныл Алыбаева подчеркнула, что сотрудникам ведомства необходимо оказывать всяческое содействие по сбору и оформлению документов на персонального ассистента.

Напомним, с 1 января 2019 года вступило в силу постановление правительства о персональном ассистенте — новой системе государственной поддержки родителей, которые постоянно ухаживают за детьми с ограниченными возможностями здоровья. Размер оплаты составляет 4,9 тысячи сомов. Сумму будут ежегодно пересматривать с учетом изменения уровня прожиточного минимума.
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