Агент 024

Лицам с инвалидностью в Кыргызстане просят повысить ежемесячное пособие

В Кыргызстане лицам с инвалидностью старше 18 лет не хватает ежемесячного пособия. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, пенсию в стране ежегодно индексируют, а пособия не повышали последние несколько лет.

«Как лежачему человеку можно прожить на 5,5 тысячи сомов в месяц? Только на памперсы уходит 4,5 тысячи. А еще лекарства, продукты, коммунальные услуги. Товары и услуги постоянно дорожают. Почему размер пособия не доведут хотя бы до уровня прожиточного минимума?» — посетовала женщина.

Читайте по теме
Персональные ассистенты просят президента разрешить им дополнительно работать

Она добавила, что лица с инвалидностью с детства могут рассчитывать на помощь персонального ассистента, работа которого также оплачивается и является дополнительным подспорьем для семьи. А лицам, получившим инвалидность по состоянию здоровья, персональный ассистент «почему-то не положен».

Ранее сообщалось, что размеры пособий лицам старше 18 лет, получившим инвалидность по состоянию здоровья, составляют:

  • I группы — 5,5 тысячи сомов;
  • II — 3 тысячи;
  • III — 2 тысячи.

В пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции 24.kg сообщили, что повышение пособий в 2026-м не предусматривается. Последний раз, по данным чиновников, соцпособия повышали в 2021-2022 годах на 50-100 процентов.

