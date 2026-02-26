10:23
Сила Бегайым: как мама особенного ребенка строит бизнес ради будущего детей

Фото 24.kg. Бегайым с младшим сыном Бекнуром

Бегайым — мама троих детей. Жизнь ее семьи кардинально изменилась после рождения младшего сына Бекнура, у которого диагностировали микроцефалию и эпилепсию. Сегодня женщина не просит помощи, а развивает онлайн-бизнес, чтобы помогать мужу обеспечивать детей. Каждая покупка ее товаров — это реальная поддержка ее труда и вклад в будущее семьи.

Беременность, роды и первые тяжелые испытания

Бегайым с мужем воспитывают троих детей. Старшему сыну одиннадцать лет, он учится в пятом классе, дочке девять — она в третьем. Младшему, Бекнуру, пять с половиной. У мальчика микроцефалия и эпилепсия с судорожным синдромом.

Беременность Бекнуром пришлась на время коронавируса. На седьмом месяце врачи сообщили, что ребенок не добирает в весе 300-500 граммов, назначили витамины. На восьмом месяце УЗИ подтвердило: вес по-прежнему ниже нормы.

У Бегайым начались сильные отеки, перед глазами мелькали «мушки». На плановом приеме врачи зафиксировали высокое давление. Ее срочно госпитализировали в четвертый роддом, где поставили диагноз — тяжелая преэклампсия.

Врачи рекомендовали кесарево сечение, но семья отказалась. На следующий день роды вызвали с помощью стимуляции. Они были стремительными, и рядом никого не оказалось. В какой-то момент ребенок застрял в родовых путях — головка задержалась до прихода врача. При рождении в теменной области обнаружили гематому. Предположительно, именно тогда могло произойти удушье.

Несмотря на это, малыш заплакал, дышал самостоятельно и пил из бутылочки — медики сочли состояние как удовлетворительное. Но на четвертый день он впал в кому и пробыл в ней десять дней. УЗИ показало кровоизлияние в мозг.

После комы Бекнур некоторое время дышал с помощью аппарата. На 17-й день его перевели в отделение детской патологии. Домой семья вернулась только спустя месяц.

Жизнь после больницы: бессонные ночи и первые улыбки

Испытания на этом не закончились. У малыша начались судороги и приступы. Дважды Бекнур попадал в реанимацию. По несколько дней он ничего не ел и не пил. Родители обращались к разным врачам, в том числе к специалистам нетрадиционной медицины.

До восьми месяцев Бекнур почти не спал по ночам. До трех-четырех утра с ним сидел отец, затем его сменяла Бегайым.

Старшие дети росли спокойными, почти не плакали. Бекнур же полностью изменил жизнь семьи. В этом году он впервые начал улыбаться — момент, который стал для Бегайым символом надежды.

Бекнур любит людей и компании. Когда приходят гости, он оживляется. Любит прогулки и музыку — особенно ему нравятся песни кыргызского певца Бека Борбиева.

Сегодня Бегайым говорит, что сын научил ее быть сильной и терпеливой, ценить маленькие радости как большие достижения. Даже когда ему тяжело и больно, он стремится жить — именно это стало ее главной мотивацией. Несмотря на постоянные заботы, в доме всегда порядок и уют.

Онлайн-бизнес как способ поддержать семью

От государства семья получает пособие — 8 тысяч сомов, еще 7 тысяч сомов составляет выплата по уходу. Этих денег не хватает, поэтому Бегайым работает, не отходя от сына.

Она занимается онлайн-продажами. В 2021 году научилась заказывать товары из Китая. Наценка минимальная — всего 200-300 сомов. Заработок нестабильный: например, за январь заработок составил всего пару тысяч сомов.

У нее есть WhatsApp-группа. Некоторые изделия ей дают под реализацию знакомые женщины с рынка «Дордой». В ассортименте — хлопковые костюмы-двойки из вареного хлопка (размеры 42–50, брюки на резинке — удобно для мам с детьми), а также игрушки.

Однажды девушка, продающая игрушки, подарила семье веселую лягушку. Бегайым рассказала об этом в своем блоге, и подписчицы начали спрашивать, где можно купить такую же. В итоге продавец передала ей еще десять лягушек под реализацию.

Бегайым постоянно думает, какой контент снять, какое видео записать, чтобы увеличить продажи. В основном ей помогает муж. Старшие дети тоже поддерживают: иногда она может оставить Бекнура с ними на 2-3 часа.

Бегайым редко жалуется. Даже телефон старается использовать с пользой — учится на курсах, ищет новые возможности и всегда в поиске развития.

Поддержка через покупку

Ее главная мотивация — будущее детей. Она не хочет, чтобы они жили в съемных квартирах, как приходится сейчас. В детстве женщина не могла ходить на курсы и развиваться. Сегодня возможностей больше — английский язык, IT-направления, обучение за границей — и Бегайым хочет, чтобы у ее детей был выбор.

Онлайн-работа позволяет ей быть рядом с сыном и зарабатывать. Обычный график с 9.00 до 17.00 для нее невозможен.

Бегайым ведет блог в социальных сетях, где делится своей историей, повседневной жизнью и товарами, которые продает. Она открыта к сотрудничеству с теми, кто может дать товар под реализацию.

И эта поддержка — не сбор денег, это возможность помочь через обычную покупку: выбрать товар, который нужен, и поддержать труд мамы, которая ежедневно совмещает заботу об особенном ребенке и работу.

Бегайым хочет, чтобы другие родители с особенными детьми знали: они не одни. И если ее история даст кому-то надежду или силы двигаться дальше — значит, все это не зря.

Блог Бегайым в Instagramm — @mamabeknura
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363607/
