Персональные ассистенты просят президента разрешить им дополнительно работать

Родители-опекуны и персональные ассистенты обращаются к президенту КР, председателю кабмина и министру социальной защиты населения с просьбой внести изменения в Положение об условиях оплаты услуг персонального ассистента ребенка и/или лица с ограниченными возможностями здоровья. Петиция размещена на сайте change.org.

По словам авторов петиции, размер оплаты персонального ассистента и пособия, в совокупности составляющий 15 тысяч 681 сом, ниже прожиточного минимума (8 тысяч 770 сомов) на человека.

При этом расходы на реабилитацию и абилитацию детей с инвалидностью в частных центрах Бишкека составляют от 50 тысяч до 200 тысяч сомов в месяц; амортизация и ремонт специальных средств передвижения и ортопедических приспособлений — 5–15 тысяч сомов, транспортные расходы на выезд в реабилитационные центры — 2–5 тысяч сомов.

«Общая потребность на одного ребенка с инвалидностью без учета дорогостоящих вспомогательных технологий и лекарств превышает 50 тысяч сомов в месяц. Суммарный доход персонального ассистента не позволяет покрыть указанные затраты, что вынуждает семьи отказываться от полноценного комплекса реабилитационных мер. В положении отсутствует запрет на совмещение, однако отсутствие прямого разрешения создает препятствия при получении дополнительного заработка, влекущие риск утраты права на оплату услуг персонального ассистента», — говорится в петиции.

Инициаторы изменений просят:

— включить в положение пункт, устанавливающий право персонального ассистента осуществлять любую дополнительную оплачиваемую трудовую деятельность без потери права на получение услуг и пособия;

— установить минимальный размер вознаграждения за услугу персонального ассистента на уровне не ниже величины прожиточного минимума (на II квартал 2025 года — 8 тысяч 770 сомов) с ежегодной индексацией в соответствии с ростом прожиточного минимума;

— предусмотреть единовременные и ежемесячные доплаты на компенсацию затрат на:

реабилитационные и абилитационные мероприятия;

приобретение и обслуживание вспомогательных средств;

проезд к месту оказания специализированных услуг.

Под петицией в настоящее время более 330 проверенных подписей.

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана, на 1 июля 2025 года услуги персональных ассистентов получили 14 тысяч 906 человек, которым перечислено более 793 миллионов сомов.