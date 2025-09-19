Правила для персональных ассистентов людей с инвалидностью обновят

Министерство труда, социального обеспечения и миграции предлагает внести изменения в постановление правительства, регулирующее оплату услуг персонального ассистента для детей и взрослых, постоянно нуждающихся в уходе и контроле.

В ведомстве проинформировали, что изменения подготовлены в связи с принятием 8 августа 2025 года нового Закона «О правах и гарантиях лиц с инвалидностью», а также для приведения правил в соответствие с Налоговым кодексом и повышения качества услуг персонального ассистента.

Основные положения проекта: