Общество

Правила для персональных ассистентов людей с инвалидностью обновят

Министерство труда, социального обеспечения и миграции предлагает внести изменения в постановление правительства, регулирующее оплату услуг персонального ассистента для детей и взрослых, постоянно нуждающихся в уходе и контроле.

В ведомстве проинформировали, что изменения подготовлены в связи с принятием 8 августа 2025 года нового Закона «О правах и гарантиях лиц с инвалидностью», а также для приведения правил в соответствие с Налоговым кодексом и повышения качества услуг персонального ассистента.

Основные положения проекта:

  • термин «человек с ограниченными возможностями здоровья» меняется на «человек с инвалидностью»;
  • на основании результатов мониторинга, проведенного территориальными подразделениями, вводится дополнительный контроль за определением необходимости ухода и присмотра с предоставлением дополнительного права при необходимости направлять списки детей и/или лиц с инвалидностью в Республиканский медико-социальный экспертный центр для повторного определения нуждаемости;
  • право на услуги персонального ассистента предоставляется детям с инвалидностью с трех лет;
  • персональный ассистент может выполнять дополнительную работу или заниматься предпринимательской деятельностью, если это не мешает качественному оказанию услуг. 
