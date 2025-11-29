19:57
Происшествия

Казахстанского чиновника раскритиковали за слова в адрес людей с инвалидностью

Первого замакима Алматинской области Каната Есболатова раскритиковали в соцсетях за слова в адрес людей с ограниченными возможностями и назвали это оскорблением, передает Tengrinews.kz.

На встрече министра здравоохранения Акмарал Альназаровой с населением Талгарского района первый заместитель акима Алматинской области Канат Есболатов произнес бата (традиционное благословение с добрыми пожеланиями) и неожиданно сказал: «Давайте уважать инвалидов, их и так бог наказал».

После этих слов его раскритиковали в соцсетях.

После критики Канат Есболатов опубликовал в Instagram пост с объяснением. Он говорит, что в зале было много людей, собрание длилось четыре часа, и утверждает, что просто оговорился.

«Среди пришедших граждан было несколько людей с ограниченными возможностями. Некоторые стояли, ожидая своей очереди. Когда они выступали, несколько человек в зале начали перебивать их. Я призвал соблюдать регламент. Однако в словах, сказанных мной на русском языке, была ошибка. Я хотел сказать: «Бог дал большое испытание». Я понимаю, что мои слова задели чувства и даже достоинство многих. За это искренне прошу прощения», — написал первый замакима Алматинской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352762/
