Диагноз как приговор. Как жили семьи с детьми с инвалидностью в СССР

В СССР диагноз инвалидности у ребенка нередко становился тяжелым испытанием не только для него самого, но и для всей семьи. Государственная система жестко делила детей на «обучаемых» и «необучаемых», а социальная поддержка оставалась минимальной. В таких условиях родители часто оказывались перед выбором: отдать ребенка в интернат или взять всю ответственность на себя.

В Киргизской ССР эта проблема стояла так же остро, как и в других союзных республиках. Государственная система фактически исключала детей с тяжелыми формами инвалидности из образовательного процесса. Их не принимали в школы и предлагали оформлять в специализированные учреждения.

Рост числа детей с инвалидностью

По официальным данным, в 1980 году в Киргизской ССР зарегистрировано около 1 тысячи 300 детей с инвалидностью. К 1990-му это число увеличилось в четыре раза. После распада СССР показатели продолжили расти: ежегодно тысячи людей впервые признавались инвалидами.

При этом уровень социальной поддержки оставался крайне низким. В середине 1980-х годов пособие на ребенка с инвалидностью составляло от 20 до 70 рублей при средней зарплате 150-250 рублей. Этих денег едва хватало на базовые продукты.

«Денег хватало на хлеб, масло и мясо — и они заканчивались», — вспоминает мать одного из таких детей.

«Толку не будет. Оформляйте ребенка»

История Эльмиры Акбаровой — одна из тысяч подобных. Она родилась 9 февраля 1981 года в Джалал-Абаде, позже семья переехала в Кара-Балту.

До двух лет развитие ребенка не вызывало тревоги. Как вспоминает мать: «Моя дочь могла произносить такие звуки, как «ма-ма», «па-па» и «та-та».

Но после приступа эпилепсии девочка полностью потеряла речь. Врачи связывали это с родовой травмой, однако точного диагноза так и не дали. С тех пор Эльмира больше не говорила.

Фото из семейного архива. Гельсина Акбарова и дочь Эльмира

Эльмире была установлена инвалидность первой группы — самой тяжелой категории, при которой человек полностью зависит от ухода. Врачи советовали оформить ее в специализированное учреждение, но семья отказалась.

В 1983 году Рашид, отец Эльмиры, проходил лечение в больнице. Там он увидел детей, от которых отказались родители. Увиденное потрясло его.

Вернувшись домой, он сказал: «Мы никуда ее не отдадим. Будем растить сами».

В 1988 году Рашид все же обратился в отдел социального обеспечения, чтобы узнать условия оформления дочери в интернат. Но, вернувшись домой, супруги поняли, что не готовы к такому решению.

Спустя годы знакомая спросила Гельсину, осудила бы она родителей, которые приняли другое решение. Гельсина ответила: «Нет. Это огромный труд. Я бы никогда никого не осудила. Каждый исходит из своих сил и обстоятельств».

Фото из семейного архива. Эльмира Акбарова, около двух лет

Статус «необучаемая»

Самым тяжелым испытанием оказалась не столько болезнь, сколько изоляция. Когда Эльмире исполнилось семь лет, система официально признала ее «необучаемой». Это означало полное отсутствие доступа к образованию.

Мать пыталась заниматься с дочерью дома — показывала картинки, устраивала кукольные спектакли, искала любые способы развития. «Было очень горько. Я перепробовала все», — говорит она. Пока другие дети шли в школу, Эльмира оставалась дома.

В 1980-е годы уход за ребенком с тяжелой инвалидностью требовал круглосуточной вовлеченности.

Не было одноразовых подгузников — только пеленки, которые приходилось постоянно стирать. Эльмира не могла обслуживать себя ни тогда, ни сейчас. Накормить, напоить и переодеть ее приходилось вручную. Процесс кормления занимал больше часа.

Иногда у девочки начинались крики, которые могли продолжаться днями. Она не могла объяснить, что беспокоит.

Родители искали лечение — ездили в Бишкек, Узбекистан, Казахстан, проходили обследования, массажи, курсы терапии. Но существенных изменений не происходило.

«Где-то в глубине души я чувствовала себя несчастной, — вспоминает Гельсина. — Мне было очень горько все это осознавать. Но я все равно боролась и надеялась».

Испытание для всей семьи

Рашид признается, что основная нагрузка легла на супругу. «Я помогал, тяжелую работу делал. Но кормить, купать в основном она». По его словам, такую жизнь выдерживают не все. «Здесь многое зависит от характера. Кто-то ломается».

Фото из семейного архива. Гельсина и дочь Эльмира

В 1987 году родился второй ребенок — сын. На короткое время, пока Эльмира жила у бабушки с дедушкой, Гельсина почувствовала свободу. «Когда муж привез ее обратно, я не хотела ее видеть», — признается она.

В подростковом возрасте Эльмира ревновала брата и могла ударить его. Из-за постоянных криков сестры дома редко было спокойно.

В 1999 году родился третий ребенок, тоже сын. Старший помогал ухаживать за сестрой. Гельсина иногда думает, какой могла бы быть жизнь ее детей без этих трудностей.

Отказ от мечты

Гельсина любила работать с детьми и даже однажды подменила учителя в школе. Ученики просили ее вернуться, но она отказалась — не могла оставить дочь одну.

В 1990-е годы, когда экономическая ситуация ухудшилась, семья искала способы выживания. Вместе со старшим сыном она пекла булочки и торты на заказ.

«Иногда жалею, что не продолжила это дело», — говорит мать девочки. Но тогда речь шла не о самореализации, а о выживании.

Что помогло выстоять

Сегодня Эльмире 45 лет — возраст, который врачи когда-то считали невозможным. Она по-прежнему имеет инвалидность первой группы и нуждается в постоянном уходе.

Гельсина говорит, что справляться ей помогали поддержка мужа, семьи и собственный оптимизм. Несмотря на трудности, она оставалась активной: была председателем школьного комитета, создала попечительский совет, помогала организовывать мероприятия, писала сценарии для праздников и свадеб.

Фото из семейного архива. Гельсина и Рашид отметили 45 лет совместной жизни в апреле 2025 года

«Если бы мне заранее сказали, что жизнь будет такой сложной, я бы, наверное, не справилась. Но, не зная, что впереди, я все преодолела», — говорит она.

Сегодня ее волнует только один вопрос: «Хватит ли у нас сил? Если не мы, то кто?»

В этом доме нет озлобленности — есть усталость, юмор, теплые вечера и 45 лет совместно прожитой жизни. Хотя когда-то врачи говорили, что Эльмира не проживет и двадцати пяти.