Международный инклюзивный проект «Паруса духа 2025» проходит в Кыргызстане

С 17 по 27 августа в Иссык-Кульской области проходит международный инклюзивный проект «Паруса духа 2025. Движение к взаимообогащению». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом».

Проект приурочен к 80-летию атомной промышленности и объединяет участников из Кыргызстана, России, Латвии, Египта, Турции, Казахстана и Узбекистана. Организатором выступила автономная некоммерческая организация «Белая Трость» при поддержке госкорпорации «Росатом» и депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева.

Программа включает тренировки по управлению тримаранами и катамаранами, мастер-классы, культурные мероприятия и инклюзивные регаты. Главные события пройдут на базе «Орбита» на берегу Иссык-Куля и соберут более 150 человек.

23 августа пройдет спортивно-культурный фестиваль с мастер-классами, открытыми активностями и творческой программой.

24 августа состоится открытая инклюзивная регата и праздничный концерт с участием гостей из Иссык-Кульской области, представителей органов власти и НКО.

Россию представят основатели проекта «Парус духа» Олег Колпащиков и Виктор Клоков, а также Юрий Александров — председатель Сургутской местной организации Всероссийского общества инвалидов.

Кыргызстан представит известный спортсмен Мирбека Валиев — многократный призер Республики Кыргызстан по тхэквондо, серебряный призер Чемпионата Азии 2019 года, участник чемпионата мира 2022 года в Амстердаме.

Как отмечает пресс-служба, «Паруса духа» проходят с 2011 года. За это время проект прошел свыше 30 тысяч морских миль, объединил более 45 тысяч участников.

Цель проекта — развитие инклюзивного яхтинга для раскрытия особых талантов и возможностей человека. Это не просто парусный спорт — это философия, объединяющая людей через сотрудничество и взаимное уважение.