Почти 400 детей реабилитировали в центре «Келечек» за шесть месяцев 2025 года

В реабилитационном центре «Келечек» за шесть месяцев 2025 года прошли лечение 392 ребенка, из них 88 обратились за помощью впервые. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

По ее данным, большинство детей, получивших услуги центра, проживают в Бишкеке — 91. Далее следуют Чуйская — 62, Джалал-Абадская — 55, Нарынская — 53, Иссык-Кульская — 51, Ошская — 35, Таласская — 27 и Баткенская области — 18 детей.

Центр создали с целью предоставления бесплатных комплексных реабилитационных услуг детям с инвалидностью в возрасте от 4 до 18 лет, имеющим синдром Дауна, легкую умственную отсталость, легкую форму аутизма, нарушения опорно-двигательного аппарата.

Структура реабилитационного центра формируется из режима стационарного и дневного пребывания.

На базе реабилитационного центра работают:

консультативно-диагностическое отделение;

отделение медико-социальной реабилитации (физиотерапевтическое лечение, парафино-озокеритотерапия, лечебный массаж, стоматологическое лечение, ЛФК);

отделение психолого-педагогической реабилитации (логопедическая и дефектологическая коррекции, психотерапия, тактильный стимулирующий массаж кистей, пальцев рук, развитие тонкой моторики, предметные игры, компьютерные игры, эрготерапия, агротерапия, арт-терапия, музыкотерапия, применение сенсорной комнаты и другие);

отделение административного управления.

Прием осуществляют по направлению районными/городскими/межрайонными управлениями труда, социального обеспечения и миграции (по согласованию с руководством реабилитационного центра) согласно рекомендации МСЭК или врачей центров общей врачебной практики по месту проживания ребенка с инвалидностью.