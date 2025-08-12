21:21
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Общество

Почти 400 детей реабилитировали в центре «Келечек» за шесть месяцев 2025 года

Фото Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Реабилитационный центр «Келечек»

В реабилитационном центре «Келечек» за шесть месяцев 2025 года прошли лечение 392 ребенка, из них 88 обратились за помощью впервые. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

По ее данным, большинство детей, получивших услуги центра, проживают в Бишкеке — 91. Далее следуют Чуйская — 62, Джалал-Абадская — 55, Нарынская — 53, Иссык-Кульская — 51, Ошская — 35, Таласская — 27 и Баткенская области — 18 детей.

Центр создали с целью предоставления бесплатных комплексных реабилитационных услуг детям с инвалидностью в возрасте от 4 до 18 лет, имеющим синдром Дауна, легкую умственную отсталость, легкую форму аутизма, нарушения опорно-двигательного аппарата.

Структура реабилитационного центра формируется из режима стационарного и дневного пребывания.

На базе реабилитационного центра работают:

  • консультативно-диагностическое отделение;

  • отделение медико-социальной реабилитации (физиотерапевтическое лечение, парафино-озокеритотерапия, лечебный массаж, стоматологическое лечение, ЛФК);

  • отделение психолого-педагогической реабилитации (логопедическая и дефектологическая коррекции, психотерапия, тактильный стимулирующий массаж кистей, пальцев рук, развитие тонкой моторики, предметные игры, компьютерные игры, эрготерапия, агротерапия, арт-терапия, музыкотерапия, применение сенсорной комнаты и другие);

  • отделение административного управления.

Прием осуществляют по направлению районными/городскими/межрайонными управлениями труда, социального обеспечения и миграции (по согласованию с руководством реабилитационного центра) согласно рекомендации МСЭК или врачей центров общей врачебной практики по месту проживания ребенка с инвалидностью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339342/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Минтруда просит благотворителей построить школу для детей с инвалидностью
Почему депутат Бакыт Сыдыков прав
Камчыбек Ташиев поздравил слабослышащих детей с Новым годом
Кабмин выделит 15 миллионов сомов на летний отдых детям из малоимущих семей
Только 5 процентов детей в домах-интернатах Кыргызстана не имеют родителей
В Чуйской области открыли реабилитационный центр «Арчалы»
Детский реабилитационный центр «Келечек». Как можно воспользоваться его услугами
В реабилитационном центре «Нур» детям дают горячее питание всего один раз в день
В Сокулукском районе открыли социально-трудовой реабилитационный центр
Центру реабилитации детей и семьи в Токмаке вручили подарки от президента
Популярные новости
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
В&nbsp;парке Навои в&nbsp;Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и&nbsp;Чолпон Султанбековой В парке Навои в Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и Чолпон Султанбековой
Бизнес
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
12 августа, вторник
21:16
Пункт пропуска «Отукчу» на кыргызско-узбекской границе временно закрыт Пункт пропуска «Отукчу» на кыргызско-узбекской границе...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 августа: будет жарко
20:39
В правительстве РФ не поддержали введение дополнительных налогов для мигрантов
20:36
Глава ГКНБ оказал помощь пострадавшему в приграничном конфликте военнослужащему
20:24
Почти 400 детей реабилитировали в центре «Келечек» за шесть месяцев 2025 года