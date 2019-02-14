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Общество

В Бишкеке парень спас иностранцев от грабителей. Милиция его наградила

В Бишкеке парень задержал грабителя, напавшего на иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что 4 февраля примерно в 23.00 в микрорайоне «Юг-2» Эсентур Суеркулов услышал крики о помощи на английском языке. В это время группа молодых людей стала разбегаться в разные стороны.

«Молодой человек догнал одного из них и позвонил в милицию. В течение нескольких часов милиционеры задержали всех грабителей. За смелый поступок начальник Первомайского РУВД Бишкека Акылбек Казакеев наградил Эсентура Суеркулова грамотой», — сообщили в ГУВД.
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