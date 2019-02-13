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Общество

Убийство школьника в Караколе. Подозреваемых водворили в ИВС

Подозреваемых в убийстве школьника в Караколе водворили в ИВС. Об этом сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов. 

По его словам, с момента задержания рядом с подозреваемыми находились их родители.

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«Пятеро задержанных являются несовершеннолетними. При допросе присутствовали социальный педагог среднеобразовательного учреждения и защитник. Расследование уголовного дела на контроле прокуратуры Каракола. Проведено медицинское освидетельствование каждого подозреваемого. Представитель нашего центра по Иссык-Кульской области разговаривал с подозреваемыми и их родителями. Жалоб и заявлений от них не поступило», — сказал Нурдин Сулайманов.

Напомним, 12 февраля в Караколе возле авторынка местные жители обнаружили труп 18-летнего школьника со следами насильственной смерти. В тот же день по подозрению в убийстве милиция задержала подозреваемых. Выяснилось, что они отомстили парню за обиду.
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