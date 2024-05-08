Кыргызстан подал заявку на грант для покупки более 100 автомобилей скорой помощи

Кыргызстан обратился в Евразийский фонд стабилизации и развития с заявкой на предоставление гранта для приобретения более 100 автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ЕФСР.

Отмечается, что заявка подана для реализации государственной программы «Здоровый человек — процветающая страна», рассчитанной до 2030 года.

Планируется, что по итогам рассмотрения на безвозмездной и безвозвратной основе фонд выделит $3 миллиона.

Этот потенциальный проект обсуждался среди других актуальных вопросов в ходе состоявшейся в Бишкеке миссии ЕФСР.

Ранее, в 2021-м, фонд также для приобретения транспорта медицинского назначения предоставил грант в $3 миллиона. Тогда госучреждениям системы здравоохранения КР поставили 47 автомобилей скорой помощи, 58 единиц санитарного транспорта и 2 дезинфекционные установки.

Кроме того, в 2018 году ЕФСР начал реализацию в республике грантовой программы профилактики заболеваний населения труднодоступной местности «Караван здоровья». На ее финансирование направили $1,8 миллиона.

Для реализации проекта приобрели передвижные медицинские комплексы — специализированные автопоезда. Сейчас на их базе высокотехнологичные медицинские услуги получили более 20 тысяч человек. Автопоезда продолжают работать под управлением Кыргызской государственной медицинской академии имены Исы Ахунбаева и Ошского государственного университета.