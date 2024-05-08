21:25
USD 88.57
EUR 95.33
RUB 0.97
Общество

Кыргызстан подал заявку на грант для покупки более 100 автомобилей скорой помощи

Кыргызстан обратился в Евразийский фонд стабилизации и развития с заявкой на предоставление гранта для приобретения более 100 автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ЕФСР.

Отмечается, что заявка подана для реализации государственной программы «Здоровый человек — процветающая страна», рассчитанной до 2030 года.

Планируется, что по итогам рассмотрения на безвозмездной и безвозвратной основе фонд выделит $3 миллиона.

Этот потенциальный проект обсуждался среди других актуальных вопросов в ходе состоявшейся в Бишкеке миссии ЕФСР.

Ранее, в 2021-м, фонд также для приобретения транспорта медицинского назначения предоставил грант в $3 миллиона. Тогда госучреждениям системы здравоохранения КР поставили 47 автомобилей скорой помощи, 58 единиц санитарного транспорта и 2 дезинфекционные установки.

Кроме того, в 2018 году ЕФСР начал реализацию в республике грантовой программы профилактики заболеваний населения труднодоступной местности «Караван здоровья». На ее финансирование направили $1,8 миллиона.

Для реализации проекта приобрели передвижные медицинские комплексы — специализированные автопоезда. Сейчас на их базе высокотехнологичные медицинские услуги получили более 20 тысяч человек. Автопоезда продолжают работать под управлением Кыргызской государственной медицинской академии имены Исы Ахунбаева и Ошского государственного университета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293540/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. $660 миллионов получил Кыргызстан за 15 лет от ЕФСР
Кыргызстан получит $1,45 миллиона на улучшение администрирования налогов
Оклад водителей скорой помощи Бишкека всего 9 тысяч сомов
Количество грантовых мест в вузах увеличили до 10 тысяч
Глава ЦЭМ намерен подать в суд на депутата Жусупбека Коргонбай уулу
Безопасный город. Депутаты вновь подняли вопрос о штрафах машин скорой помощи
Нарушения в Центре экстренной медицины. Глава Минздрава против смены руководства
Машины скорой помощи купят на грант Евразийского фонда стабилизации и развития
Безопасный город. Депутат требует освободить от штрафов кареты скорой помощи
Цифра дня. 23,4 миллиарда сомов грантов получил Кыргызстан за два года
Популярные новости
Завтра в&nbsp;большом районе Бишкека не&nbsp;будет холодной воды. Карта Завтра в большом районе Бишкека не будет холодной воды. Карта
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
8 мая, среда
21:24
В Иссык-Кульской области обнаружили цеха по производству кустарного алкоголя В Иссык-Кульской области обнаружили цеха по производств...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 мая: дожди не ожидаются
20:57
Дело Адахана Мадумарова. Экс-депутат подал апелляционную жалобу в суд
20:38
В Джалал-Абаде изъяли четыре незаконно хранящихся ружья с боеприпасами
20:19
Кыргызстан подал заявку на грант для покупки более 100 автомобилей скорой помощи