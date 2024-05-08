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В Джалал-Абаде изъяли четыре незаконно хранящихся ружья с боеприпасами

В Базар-Коргонском районе двое мужчин незаконно хранили огнестрельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

Оперативники получили информацию о том, что в Базар-Коргонском районе мужчина хранит оружие без разрешительных документов.

Факт зарегистрирован по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» УК КР.

Правоохранители провели обыск в машине и доме 47-летнего жителя села Кызыл-Ункур, где нашли 304 патрона различного калибра, ружье ТОЗ-8, Zastava-S 308-го калибра и МР-155 12-го калибра.

Кроме того, выявлен еще один местный житель, у которого изъяли охотничий карабин «Тигр» и 18 патронов к нему. У мужчины также не было разрешительных документов на хранение и использование огнестрельного оружия.

Назначены необходимые экспертизы, следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293562/
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