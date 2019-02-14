Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 14 февраля облачно, кратковременные дожди, ночью снег. День увеличился до 10 часов 29 минут. Температура воздуха поднимется днем до +4 градусов.

Памятные даты

День святого Валентина

Во многих странах отмечается День святого Валентина (Valentine’s Day), или День всех влюбленных. В этот день принято дарить друг другу подарки и «валентинки». Считается, что свадьба в этот день станет залогом вечной любви.

Международный день дарения книг

С 2012 года отмечается Международный день дарения книг, который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.

День дарения книг – праздник, который стал международным не только по причине своей глобальной сути, но и потому, что корнями своими он вышел из народа, то есть инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку – американке Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги в США.

Создан сервис YouTube

YouTube – сервис, который предоставляет услуги видеохостинга, где любой пользователь может добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.

Сервис YouTube основан 14 февраля 2005 года тремя бывшими работниками компании PayPal – С.Ченом, Ч.Херли, Д.Каримом – в Сан-Бруно, Калифорния (США).

Самое первое видео – 18-секундный ролик любительской съемки американца Д.Карима в зоопарке Сан-Диего – на YouTube размещено 23 апреля 2005 года.

Русская версия сервиса была запущена 14 ноября 2007 года.

Сегодня YouTube стал настолько значимым явлением в медиамире, что с ним вынуждено считаться и телевидение.

Люди, которые меняли мир

Умер государственный деятель Ахматбек Суюмбаев

Родился в 1920 году в селе Орто-Алаш Чуйской области. Участник Великой Отечественной войны.

В 1955–1960 годах — министр финансов Киргизской ССР. В 1962–1968 годах — первый секретарь Ошского обкома Компартии Киргизии.

Председатель Совета Министров Киргизской ССР (1968–1978 годы).

Будучи сильным экономистом, Ахматбек Суюмбаев компетентно решал все производственные вопросы развития народного хозяйства республики.

Умер 14 февраля 1993 года.

У кого намечаются тои

Кубанычбек Кулматов

Родился 14 февраля 1963 года во Фрунзе. Его арестовали 5 июня 2018 года. Экс-мэра Бишкека обвиняют в коррупции. По версии следствия, ущерб государству по уголовным делам составил 94 миллиона 884 тысячи сомов.

Канатбек Бегалиев

Родился 14 февраля 1984 года в селе Озгоруш Таласской области. Борец греко-римского стиля, призер Олимпийских игр.

Фото из Интернета

Куда сходить

Культура

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«Галерея М» — выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева приглашает на концерт Президентского камерного оркестра «Манас»;

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет сказку «Играем Андерсена».

Спорт

спартакиада «Ден Соолук»;

чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике.

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