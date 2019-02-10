Афиша на неделю: 11-15 февраля

8-20 февраля. Выставка Каныбека Тойчиева

На экспозиции представлено более 30 живописных пейзажей и натюрмортов.

Галерея «Дубовый парк», 11.00-17.00 (понедельник — выходной).

11 февраля. Вечер памяти

Пройдут мероприятия, посвященные 110-летию со дня рождения народного артиста СССР и Кыргызской Республики Муратбека Рыскулова, 100-летию со дня рождения Героя Кыргызской Республики, народной артистки КР Сабиры Кумушалиевой и 60-летию творческой деятельности народного артиста КР Искендера Рыскулова.

Кыргызский драматический театр имени Т.Абдымомунова, 18.00.

12 февраля. Открытый показ фильма «Песнь древа»

«Песнь древа» — это первый кыргызский мюзикл, ставший сенсацией Московского международного кинофестиваля — 2018 и буквально на днях взявший главный приз XVII Международного кинофестиваля в Дакке. Также вы сможете пообщаться с создателями этой киноленты.

АУЦА, 14.00.

12 февраля. Дискуссионный вечер «Мастерская государства»

Тема: «Какой налог образует наше государство?». Спикером выступит Кайрат Итибаев, кандидат PhD по менеджменту. Вы сможете задать свои вопросы. Регистрация по телефону 0777777233.

Studio247, 18.30.

12 февраля. Показ документального фильма «600 дней веры»

Фильм основан на реальных событиях, которые происходят в послевоенные 1946-1948 годы. Группа японских военнопленных прибыла в Киргизию, где занималась строительством санатория в селе Тамга. Спустя 600 дней все они вернулись к себе на родину живыми и здоровыми благодаря гостеприимству, доброте и щедрости кыргызского народа.

«Асанбай-центр», 19.00.

12 февраля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

13 февраля. Тренинг «Права человека»

Вы узнаете, как не позволить сотрудникам правоохранительных органов нарушить ваши права, почему не стоить бояться обращаться в суд, какие свои права мы часто даем нарушить.

Кафе «Экодемия», 18.00.

13 февраля. Встреча в рамках «Шаарканы»

Здесь обсуждаются актуальные городские вопросы. На этот раз гости поговорят о том, как горожане могут участвовать в жизни Бишкека.

ololohaus, 18.30.

13 февраля. Благотворительный концерт «Доброе сердце»

Выступят как уже известные артисты эстрады, так и те, кто только начинает покорять сцену. Все собранные средства пойдут на благотворительность.

Дворец спорта имени К.Кожомкула, 17.30.

13 февраля — 5 марта. Выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»

Когда вы увидите картины художника, вам не придется задаваться извечным вопросом, о котором люди спорят веками, пытаясь определить тончайшую грань между эротикой и порнографией. Выразительная и открытая нагота, искренняя и правдивая. И никакой академичности, впрочем, как и у большинства художников, живописавших сокровенное.

«Галерея М», 17.30.

14 февраля. Концерт Президентского камерного оркестра «Манас»

В программе популярные произведения мировой и национальной классики. Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист КР Эрнис Асаналиев. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.30. 14, 15 февраля. Сказка «Играем Андерсена» Сценическая версия сказки «Гадкий утенок» Андерсена. Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00. 14 февраля. Кинопремьеры

«Айка» (драма). Молодая девушка, приехавшая в холодную Москву на заработки, вынуждена оставить своего новорожденного ребенка в роддоме. Однако вскоре ей предстоит понять, способна ли она смириться с разлукой.

«Семь ужинов» (комедия). После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека, и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений. Называется она «Семь ужинов».

«Отрыв» (триллер). Компания друзей поднимается в фуникулере, чтобы незабываемо встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Ребята уже предвкушают, как под бой курантов и взрывы салютов они весело съедут вниз. Но приключение оборачивается настоящим кошмаром, когда в самый разгар праздника хлипкий вагончик застревает над пропастью.

«Святая Агата» (ужасы). 1950-е годы, маленький городок штата Джорджия. Молодая авантюристка Мэри исколесила всю Америку, занимаясь мошенничеством. Но все меняется, когда девушка понимает, что беременна, и решает временно укрыться в женском монастыре. Героиня не подозревает, что монастырь хранит свои ужасные и темные тайны, и никто еще не смог покинуть его стен, чтобы о них рассказать.

15 февраля. Комедия «Безумный день, или Женитьба...»

Театр «Аз Арт» приглашает зрителей на спектакль по старому доброму водевилю «Аз и Ферт» русского драматурга XIX века П.Федорова.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

15 февраля. Концерт ансамбля кавказского танца Kavkaz Style (Казань)

В программе выступление лауреатов международных конкурсов и фестивалей из Татарстана, а также солиста ансамбля Миралляма Гулиева (Кыргызстан). Хореограф-постановщик, солист — Сираж Джавадбеков (Россия).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 19.00.

14 февраля. Концерт певицы Nasiafromasia (Алматы)

Музыкальный спектакль, jazz ballads, акустика (голос и гитара — Руслан Журбин). По-настоящему живой концерт.