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Общество

Проблемы с «Мобильником». Техническая неисправность до сих пор не устранена

ОсОО «Мобильник» не устранил технические проблемы по обмену данными по остаткам на электронных кошельках «Мобильник. Деньги». Об этом сообщается на официальном сайте банка «Бай Тушум».

В банке отмечают, что из-за этого не могут начать выдачу денег. В «Бай Тушуме» надеются, что «Мобильник» восстановит обмен в кратчайшие сроки. Только после этого будет возобновлена выдача денег, находящихся на электронных кошельках.

На прошлой неделе начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». Из-за этого от его услуг отказались «Северэлектро», «Ошэлектро» и MegaCom. Позже о временном отказе работать с «Мобильником» сообщили Beeline, О!, интернет-провайдер «Акнет» и Бишкектеплосеть. Национальный банк следит за ситуацией. Об отзыве лицензии у ОсОО «Мобильник» речь пока не идет. 6 февраля руководство ОсОО «Мобильник» сообщило об устранении технической неисправности. Однако накануне в системе вновь произошел сбой.
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