Лицензии «Мобильника» и QIWI могут возобновить

Лицензии платежных операторов «Мобильник» и QIWI могут возобновить, если они выполнят все требования. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, отзыв лицензий у «Мобильника» и временное приостановление лицензий ОсОО «Объединенная система моментальных платежей» (QIWI) стоит рассматривать как меру, которую Нацбанк принимает в случае невыполнения лицензиатами требований.

«Мы активно проводили встречи с представителями «Мобильника» и QIWI. Если требования, указанные в предписании, выполнят, то лицензии могут возобновить», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.

Кроме того, он отметил, что после истории с платежными операторами создана рабочая группа для изменения некоторых требований в сторону их ужесточения. Группа сделала анализ регулятивного воздействия (АРВ) по изменениям и в ближайшее время их вынесут на общественное обсуждение.

«Речь об ужесточении требований к операторам. Они же проводят операции в пользу третьего лица, поэтому цель НК БР в том, чтобы обезопасить граждан. Люди не должны переживать, дойдут ли их деньги до цели», — заключил Толкунбек Абдыгулов.

В середине мая НБ КР отозвал лицензии ОсОО MOBILNIK («Мобильник») и приостановил действие лицензий QIWI. В конце января начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». От его услуг отказался ряд крупных компаний. НБ КР приостановил лицензии «Мобильника».

Кроме того, Национальный банк с 1 февраля по 7 марта 2019 года провел инспекторскую проверку работы ОсОО «Объединенная система моментальных платежей» — платежный оператор QIWI. С 1 марта 2019-го в связи с нарушением требований нормативных правовых актов Национального банка ОсОО «ОСМП» предписано приостановить прием платежей и расчеты в пользу третьих лиц.