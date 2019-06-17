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Экономика

Проблемы с «Мобильником» и QIWI. НБ КР ужесточает требования к платежной системе

Национальный банк вынес на общественное обсуждение еще четыре проекта постановления правления. Все они касаются деятельности операторов платежных систем.

Изменения и дополнения вносят в нормативные правовые акты Национального банка по управлению рисками и надзору (оверсайту) за платежной системой. Кроме того, представлены новые редакции положений «О мерах воздействия, применяемых к операторам платежных систем/платежным организациям» и «О регулировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем».

Разработано и новое положение — «О нештатных ситуациях в платежной системе».

Ранее Нацбанк вынес на общественное обсуждение поправки в проекты постановлений правления Национального банка «Об утверждении инструкции о проведении инспекторских проверок операторов платежных систем и платежных организаций» и «Об утверждении положения об электронных деньгах в Кыргызской Республике».  НБ КР предложил и новую редакцию постановления об утверждении положения о лицензировании деятельности операторов платежных систем и платежных организаций.

Этими изменениями Национальный банк Кыргызстана ужесточает требования к платежным организациям после проблем с платежными операторами «Мобильник» и QIWI.

В середине мая НБ КР отозвал лицензии ОсОО MOBILNIK («Мобильник») и приостановил действие лицензий QIWI. В конце января начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». От его услуг отказался ряд крупных компаний. НБ КР приостановил лицензии «Мобильника».

Кроме того, Национальный банк с 1 февраля по 7 марта 2019 года провел инспекторскую проверку работы ОсОО «Объединенная система моментальных платежей» — платежный оператор QIWI. С 1 марта 2019-го в связи с нарушением требований нормативных правовых актов Национального банка ОсОО «ОСМП» предписано приостановить прием платежей и расчеты в пользу третьих лиц.
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