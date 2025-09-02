13:01
Экономика

Бизнес предлагает совершенствовать работу по идентификации мобильных устройств

В Государственной таможенной службе прошла встреча с представителями внешнеэкономической деятельности, занимающимися перевозкой мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

По ее данным, рассмотрены вопросы функционирования государственной системы идентификации мобильных устройств, а также актуальные аспекты таможенного администрирования и регулирования. Особое внимание уделено новому положению о порядке идентификации мобильников.

Бизнес озвучил предложения по совершенствованию работы по идентификации гаджетов и проблемные вопросы в таможенной сфере. Специалисты ГТС дали разъяснения по ключевым вопросам, все инициативы приняты во внимание.

В ведомстве подчеркнули значение взаимодействия Таможенной службы с бизнес-сообществом. 

Ранее кабинет министров утвердил положение о порядке идентификации мобильных устройств.  

Согласно документу, Государственный комитет национальной безопасности назначен координационным органом и владельцем государственной цифровой технологической системы идентификации мобильных устройств. Оператором системы определено ОсОО «Кыргызский мобильный регистрационный центр».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341859/
просмотров: 234
