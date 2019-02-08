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Общество

Ирину Карамушкину просят не смешивать политику и религию

В Научно-исследовательском институте исламоведения отреагировали на выступление депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Ирины Карамушкиной на пленарном заседании.

Ученые-религиоведы считают, что нардеп вырвала слова из контекста и политизирует итоги опроса.

«В своем недавнем выступлении депутат Ирина Карамушкина попросила ГКНБ обратить внимание на деятельность Научно-исследовательского института исламоведения в связи с публикацией результатов проведенного нами исследования по уязвимости и устойчивости молодежи в Кыргызстане к радикализации, жестокости и экстремизму. Мы сильно сомневаемся, что парламентарий ознакомилась с самим отчетом по нашему исследованию или даже с изначальным источником, где результаты исследования были резюмированы, а скорее всего, узнала о нем из новостных сайтов, где определенные результаты попросту вырваны из контекста»,  говорится в заявлении института.

В НИИ уточняют, что исследования проводятся не для закрытого доступа, а для пользы всех жителей страны, региона и более широкого круга читателей и научных деятелей. Также там заявляют, что исследование было серьезным и длительным с максимальным охватом по всей республике. Оно ранее было согласовано с ГКНБ и МВД.

«Большинство учащихся поддерживают движение «Таблиги джамаат», а в его рядах есть радикалы. Считаю, что ГКНБ стоит обратить внимание на это. Этот опрос распространен в интернете», — сказала вчера Ирина Карамушкина.
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