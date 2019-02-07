Цифра дня. До 43 тысяч сомов в год тратят на еду заключенного в Кыргызстане

В Кыргызстане на питание одного заключенного уходит до 43 тысяч сомов в год. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

Уточняется, что в день на заключенного общережимного учреждения государство тратит 73,2 сома. В год на одного осужденного общережимного учреждения уходит 26 тысяч 652 сома.

В детской колонии на одного человека из бюджета тратят 88 сомов 32 тыйына, в год — 32 тысячи 236 сомов.

118 сомов 72 тыйына выделяется на осужденного, который содержится в лечебном учреждении. В год эта сумма составляет 43 тысячи 333 сома.

В то же время на горячее питание школьников выделяют всего 14 сомов в день, во вспомогательных школах — 28 сомов.