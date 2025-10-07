15:44
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Общество

В России при конвоировании заключенных разрешат применять электрошокеры и собак

В России при конвоировании заключенных разрешат превентивно применять электрошокеры и собак. Министерство юстиции РФ предложило расширить полномочия сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний по применению спецсредств к заключенным при конвоировании, сообщает ТАСС.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Ведомство предлагает разрешить применять спецсредства при конвоировании в спецтранспорте, если заключенные «дают основание полагать», что они планируют совершить побег или причинить вред себе или окружающим.

Кроме того, предлагается разрешить применять спецсредства при конвоировании вне специального транспорта или при сопровождении особо опасного контингента (например, осужденных на пожизненное лишение свободы, осужденных по террористическим статьям или подозреваемых в подобных преступлениях, и находящихся на профучете подозреваемых, обвиняемых и осужденных, склонных к нападению).

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов пояснил, что под специальными средствами в законопроекте имеются в виду в том числе дубинки, собаки, водометы и электрошокеры.

Законопроект предусматривает ослабление ведомственного и прокурорского контроля в случаях применения специальных средств, поскольку об этих случаях не нужно будет докладывать, заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн.

Важное нововведение в документе — возможность применять наручники и иные спецсредства превентивно, а не только в ответ на конкретные действия.

Минюст также впервые предложил запретить использовать наручники и другие средства ограничения подвижности в отношении женщин, которых конвоируют вне специального транспорта.

Правительство уже одобрило инициативу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346274/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке оштрафовали кинологический центр
Запах ужасный: после выставок собак на улице Щербакова оставляют их фекалии
Журнал Vogue выбрал победителя конкурса собак-моделей Dogue
В соцсетях возмущение: в горах мужчина на лошади тащил собаку за задние лапы
Самой уродливой собакой в мире в 2025 году признали метиса двух бульдогов
Кабмин КР утвердил порядок организации встреч с осужденными и оказания госуслуг
Власти по меньшей мере 18 городов Ирана ввели запрет на выгул собак
Дискриминационные законы: в мире растет число заключенных женщин
На 10 миллионов сомов Минюст купит продукты питания и корм для служебных собак
В Жогорку Кенеше интересуются, действительно ли в СИЗО и ИВС избивают людей
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Бизнес
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
7 октября, вторник
15:21
Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса» Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу...
15:06
О росте телефонного мошенничества в Кыргызстане предупреждает ГКНБ
15:01
Руководство Кумтора ознакомилось с ходом работ на Тоголоке и Джангарте
14:55
Достигли пика. Депутаты Бишкекского кенеша недовольны пробками
14:55
Прокуратура выявила ущерб экологии Таласа на 23 миллиона сомов