В России при конвоировании заключенных разрешат применять электрошокеры и собак

В России при конвоировании заключенных разрешат превентивно применять электрошокеры и собак. Министерство юстиции РФ предложило расширить полномочия сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний по применению спецсредств к заключенным при конвоировании, сообщает ТАСС.

Фото иллюстративное

Ведомство предлагает разрешить применять спецсредства при конвоировании в спецтранспорте, если заключенные «дают основание полагать», что они планируют совершить побег или причинить вред себе или окружающим.

Кроме того, предлагается разрешить применять спецсредства при конвоировании вне специального транспорта или при сопровождении особо опасного контингента (например, осужденных на пожизненное лишение свободы, осужденных по террористическим статьям или подозреваемых в подобных преступлениях, и находящихся на профучете подозреваемых, обвиняемых и осужденных, склонных к нападению).

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов пояснил, что под специальными средствами в законопроекте имеются в виду в том числе дубинки, собаки, водометы и электрошокеры.

Законопроект предусматривает ослабление ведомственного и прокурорского контроля в случаях применения специальных средств, поскольку об этих случаях не нужно будет докладывать, заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн.

Важное нововведение в документе — возможность применять наручники и иные спецсредства превентивно, а не только в ответ на конкретные действия.

Минюст также впервые предложил запретить использовать наручники и другие средства ограничения подвижности в отношении женщин, которых конвоируют вне специального транспорта.

Правительство уже одобрило инициативу.