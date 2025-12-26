Бритье налысо, нехватка еды и медикаментов. ГСИН ответила на жалобы заключенных

В связи с распространением в СМИ и социальных сетях информации о нарушении прав лиц, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (далее — обвиняемые), Государственная служба исполнения наказаний (ГСИН) сообщает следующее:

1. В части ознакомления с правами и обязанностями

Обвиняемые при поступлении в следственные изоляторы в период нахождения в карантинном отделении ознакамливаются с правами и обязанностями, а также с распорядком дня и режимными требованиями учреждения по телевизионному экрану, где на постоянной основе транслируется указанный перечень. Кроме этого, лица, поступающие в учреждение, ознакамливаются с ним под роспись.

Также выписки из Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов размещены на информационных стендах внутри камер, где содержатся обвиняемые.

2. В части требования короткой стрижки

В соответствии со статьей 16 Закона «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений» в целях обеспечения режима в местах содержания под стражей органы уголовно-исполнительной системы применяют Правила внутреннего распорядка.

Согласно главе 6 этих правил (Основные права и обязанности), содержать в чистоте и опрятности камеры, рабочие места, одежду, следить за наличием и состоянием индивидуальных табличек на кроватях, тумбочках и вещевых мешках в камерах, где хранятся личные вещи обвиняемых, соблюдать правила личной гигиены, иметь короткую стрижку волос на голове, короткую правку бороды и усов (для мужчин).

Данные меры носят исключительно профилактический и санитарно-гигиенический характер, не являются формой наказания, унижения либо давления и осуществляются в соответствии с действующим законодательством и санитарно-эпидемиологическими нормами.

В следственных изоляторах требования о короткой стрижке содержащихся лиц применяются исключительно для предупреждения инфекционных и паразитарных заболеваний. Следует подчеркнуть, что на постоянной основе в рамках выделяемых средств из республиканского бюджета указанным лицам выдают все необходимые постельные вещи и средства гигиены.

3. В части ограничительных мер по использованию электроплиток для приготовления пищи

Во исполнение распоряжения кабмина от 16 апреля 2019-го, в целях рационального использования бюджетных средств, соблюдения и экономии годового лимита потребления электроэнергии, избежания нагрузки на устаревшие электросети учреждений ГСИН, а также соблюдения противопожарной безопасности введены ограничительные меры по использованию электроплиток для приготовления пищи.

4. В части обеспечения питанием обвиняемых в СИЗО

Обвиняемых обеспечивают трехразовым горячим питанием. До конвоирования для участия в судебных разбирательствах их заблаговременно обеспечивают завтраком, а на время обеда обратно конвоируют в СИЗО и после приема пищи доставляют в суды. Всех обвиняемых обеспечивают ужином по месту содержания под стражей.

5. В части ненадлежащего обеспечения обвиняемых медпрепаратами

На данным момент всех обвиняемых из числа больных, находящихся в СИЗО, обеспечивают медицинскими препаратами строго в соответствии с назначением врачей.

СИЗО обеспечены необходимыми лекарствами согласно потребностям. При конвоировании больных, которые по рекомендации медика могут участвовать в судебных заседаниях, обеспечивают суточной нормой прописанных препаратов.

6. В части возникновения больших очередей и иных трудностей при передаче продуктов питания и предметов первой необходимости со стороны родни и иных лиц для обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1

Для исключения коррупционных составляющих со стороны сотрудников и конфликтных ситуаций между посетителями и сотрудниками СИЗО в порядке пилотного проекта с 25 мая 2025 года он оснащен терминалом электронной очереди. Передача непрерывно осуществляется в соответствии с талоном очередности.

В настоящее время наблюдается снижение конфликтных ситуаций, коррупционных составляющих при осуществлении передачи продуктов питания и предметов первой необходимости для обвиняемых.

Так, с 1 января по настоящее время получено 64 тысячи 613 случаев передачи для обвиняемых.

Одновременно ГСИН в рамках дорожной карты и стратегии развития уголовно-исполнительной системы последовательно реализует меры по строительству новых следственных изоляторов. Это направлено на улучшение условий содержания следственно арестованных и осужденных, в том числе повышение санитарных, бытовых и медицинских стандартов.