В колониях Кыргызстана осужденные отметили День ак калпака

В учреждениях Государственной службы исполнения наказаний прошли культурные и спортивные мероприятия, приуроченные к 5 марта — Дню ак калпака.

Как сообщили в пресс-службе ГСИН, в рамках празднования для осужденных и несовершеннолетних воспитанников организованы воспитательно-культурные программы. Участники подготовили доклады об истории кыргызского головного убора и его значении для народа, читали стихи и исполняли национальные песни. Праздничная атмосфера сопровождалась игрой на комузе и концертными номерами, прославляющими национальные ценности.

Помимо культурной части, состоялись спортивные состязания по национальным и классическим видам спорта. Программа включала турниры по настольному теннису, поднятию гирь, таяк-тартыш, аркан-тартыш, ордо, а также игры в шахматы и тогуз коргоол.

Как отметили в ведомстве, подобные мероприятия направлены на воспитание уважения к национальной культуре и традициям, сохранение наследия предков, а также способствуют духовному развитию и успешной ресоциализации осужденных.