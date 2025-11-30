ГСИН: На данный момент более 500 обвиняемых в СИЗО проголосовали на выборах

Во всех региональных следственных изоляторах ГСИН избирательный процесс проходит в рамках закона, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сегодня, в соответствии с избирательным процессом, проходящим в Кыргызской Республике, во всех расположенных в регионах следственных изоляторах Государственной службы исполнения наказаний проводятся организационно-технические мероприятия по обеспечению избирательных прав обвиняемых и сотрудников.

В каждом региональном СИЗО работает дистанционный избирательный участок, где для содержащихся под стражей лиц и сотрудников созданы равные условия для голосования по их зарегистрированным адресам. Для контроля прозрачности избирательного процесса государственные органы осуществляют наблюдение во всех изоляторах.

В рамках таких мероприятий в Учреждении №21 ГСИН (СИЗО-1) также на должном уровне организована работа по обеспечению участия в выборах.

Для полного осуществления конституционных прав в учреждении функционирует дистанционный избирательный участок №9112, где для содержащихся под стражей граждан и сотрудников, проходящих службу в усиленном режиме, созданы все условия для дистанционного голосования по их зарегистрированным адресам.

Для обеспечения законности и прозрачности выборов в процессе голосования участвуют следующие надзорные органы:

— представитель прокуратуры, осуществляющий надзор за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы;

— два представителя Института омбудсмена Кыргызской Республики.

Они проверяют точное соблюдение порядка голосования, соответствие избирательного процесса установленным требованиям, а также обеспечение возможности каждого избирателя свободно выражать свою волю.

Фото ГСИН. Заключенные на выборах

На данный момент более 150 сотрудников, а также более 500 обвиняемых уже проголосовали и выразили свою гражданскую позицию. В учреждении полностью соблюдаются порядок, безопасность и избирательная процедура.

ГСИН рассматривает обеспечение конституционных прав всех граждан, участвующих в выборах, как важную задачу и продолжит эту работу во всех учреждениях страны.