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Власть

Кабмин КР утвердил порядок организации встреч с осужденными и оказания госуслуг

Кыргызстан внес изменения в порядок ведения единого реестра государственных услуг, касающихся организации встреч с осужденными и других сопутствующих процедур.

Согласно новому решению правительства, помещения для проведения обычных встреч с осужденными предоставляются бесплатно. При этом комнаты с повышенным уровнем комфорта — уже на платной основе. Также за повторное предоставление информации, связанной с освобождением осужденных, вводится оплата.

Кроме того, установлены платные услуги по обеспечению питьевой водой населенных пунктов, расположенных рядом с исправительными учреждениями.

Изменения вступают в силу через 15 дней
Ссылка: https://24.kg/vlast/337457/
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