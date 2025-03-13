Дискриминационные законы: в мире растет число заключенных женщин

Число женщин-заключенных растет по всему миру. За последние 25 лет оно увеличилось на 57 процентов, сообщает The Guardian.

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В публикации отмечается, что на сегодняшний день более 733 тысяч женщин находятся в тюрьмах. При этом за последние четверть века число женщин в заключении выросло на 57 процентов против 22 процентов у мужчин.

Основная причина роста — бедность, дискриминационные законы и несправедливое отношение к незащищенным группам.

Согласно отчету, женщин по всему миру непропорционально часто сажали за мелкие преступления, на которые их толкнула бедность — кража еды для детей и попрошайничество. При этом обвинения часто выдвигались на основе устаревших законов. Например, бывший офицер полиции из африканской Сьерра-Леоне рассказал журналистам, что большинство женщин в их стране были арестованы согласно закону о воровстве, принятому еще во времена колонизации.

Часть заключенных женщин оказывается в тюрьме за проституцию и наркоторговлю — на это их толкает крайняя нужда.

Как отмечают правозащитники, широкая трактовка устаревших законов позволяет криминализировать любой вид задолженности, чем и пользуются власти.

Из отчета следует, что в некоторых странах законы, предусматривающие уголовное наказание за колдовство, применялись только в отношении женщин — в основном страдали незамужние, вдовы или женщины без детей.

Еще одним часто используемым поводом для заключения в тюрьму стали законы, ограничивающие женщинам выбор одежды. Год назад в Афганистане начались первые аресты женщин за «неправильный хиджаб». А в Иране, где уже действует уголовное наказание за нарушения правил ношения хиджаба, предлагают еще более его ужесточить. Женщинам будет грозить срок до 15 лет, а в некоторых случаях — смертная казнь.

Количество женщин в заключении по всему миру скоро может превысить миллион, сообщается в документе.