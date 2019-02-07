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Общество

Штрафстоянки и ОСАГО. Депутаты критикуют правительство и новые кодексы

В парламенте Кыргызстана приступили к обсуждению поправок в Кодекс о нарушениях во втором чтении. Депутат Дастан Бекешев поднял тему штрафстоянок.

По его словам, вопрос не проработан. С ним согласился заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов. Он отметил, что из-за несостыковок и несвоевременного устранения недоработок при переходе от Административного к Кодексу о нарушениях и возник пробел со штрафстоянками. В итоге накопилось 2 тысячи 748 материалов по машинам, которые водворены на штрафстоянки, и непонятно, когда суды приступят к рассмотрению заявлений.

«Посчитайте сами. 100 сомов в день, следовательно, в месяц набегает солидная сумма. Водители должны платить из своего кармана за свою машину, потому что их дело не может рассмотреть суд, очередь не дошла? А кто ему, водителю, потом компенсацию выплатит?» — поинтересовался Дастан Бекешев.

От штрафстоянок нардепы перешли к ОСАГО. Депутат Алмазбек Эргешов возмутился, что его введение отсрочили до 2021 года. Отметим, это инициатива депутатов, которую правительство поддержало. Однако сейчас парламентарии заявляют, что никогда не выступали за отсрочку ОСАГО и просят кабмин не перекладывать на них ответственность. 
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