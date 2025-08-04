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Общество

Количество застрахованных автомобилей достигло в КР 266 тысяч 465 единиц

Количество застрахованных автомобилей достигло в Кыргызстане 266 тысяч 465 единиц. Об этом сообщает Государственная страховая организация.

Отмечается, что в ведомстве подвели итоги работы по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) за период с 1 января по 28 июля 2025 года. С 1 по 28 июля оформлено 38 тысяч 345 новых полисов.

«Показатель отражает рост правосознания граждан после введения штрафов за отсутствие ОСАГО с 1 июля», — говорится в сообщении.

С начала текущего года зарегистрировано 190 страховых случаев. Общий объем выплат составил 17,3 миллиона сомов. Самая крупная составила 300 тысяч сомов — средства направлены двум владельцам автомобилей, пострадавших в ДТП. Каждому из них выплачено 150 тысяч сомов.

Зарегистрирован один страховой случай с летальным исходом. Родственникам погибшего выплачена компенсация в размере 300 тысяч сомов.

ОСАГО — это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, направленное на покрытие ущерба, причиненного третьим лицам в результате дорожно-транспортных происшествий.

Штрафы за отсутствие полисов ОСАГО для физических лиц вступили в силу с 1 июля 2025-го и составляют 3 тысячи сомов. В отношении юридических лиц штраф составляет 13 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338374/
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