Модернизация ТЭЦ. ГКНБ завершил расследование, дело передано в суд

В Генеральной прокуратуре завершено ознакомление с делом по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее материалы были переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинения. Сейчас дело направлено в суд.

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также депутат парламента, бывший глава Минэнерго Осмонбек Артыкбаев.

Помимо них на скамье подсудимых — бывшие топ-менеджеры энергосектора и экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.