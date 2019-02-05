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Общество

Кладбище вагонов «Кыргыз темир жолу». Локомотивы используют уже 40 лет

Парк вагонов ГП «НК «Кыргыз темир жолу» сами работники называют мертвым. 52,5 процента грузовых и 51,6 процента пассажирских вагонов в нерабочем состоянии.

Для восстановления парка и полного обеспечения потребностей хозяйствующих субъектов до 2022 года надо купить около 600 вагонов. Кстати, на деньги Российско-Кыргызского фонда развития купили 150 грузовых вагонов. Все они отправлены на станции на юге Кыргызстана.

С 2020 года почти 94 пассажирских вагона отправят в утиль, купить необходимо 30 вагонов.

За годы независимости Кыргызстан купил всего шесть локомотивов. Остальные эксплуатируют уже 40 лет, несмотря на истекший срок использования.

ГП «Кыргыз темир жолу», если найдет 469 миллионов сомов, планирует купить два маневровых тепловоза, предназначенных для выполнения всех передвижений вагонов по станционным путям: формирования и расформирования поездов, подачи вагонов к грузовым фронтам, на ремонтные пути, перестановки из парка в парк.

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Кстати, по железным дорогам Кыргызстана в год ездит около 300 тысяч пассажиров. В 2018 году их было на 10 тысяч 476 больше, чем в 2017-м, — 324,4 тысячи. Поездами местного сообщения воспользовались 291,6 тысячи пассажиров, межгосударственного — 33, 1 тысячи.

По маршруту Бишкек — Кара-Балта — Бишкек перевезено 26 тысяч 359 пассажиров. Убыток от пассажирских перевозок в 2018 году оценивается в 413,6 миллиона сомов.
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