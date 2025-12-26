Тарифы на грузовые перевозки по железной дороге вырастут с 1 февраля

Государственное предприятие «НК Кыргыз темир жолу» при Министерстве транспорта и коммуникаций КР с 1 февраля 2026 года повышает тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 9 процентов.

Как сообщили в ГП, решение принято в соответствии с приказом министерства от 5 декабря 2025-го.

Согласно документу, на кыргызской железной дороге с 1 января по 31 декабря 2026 года будет действовать тарифная политика железных дорог стран СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 2026-й фрахтовый год.

При этом действие тарифного руководства на грузовые железнодорожные перевозки в экспортном, импортном, транзитном и внутриреспубликанском сообщениях, утвержденного приказом Минтранса от 17 декабря 2024 года, продлили до 31 января 2026-го включительно.

Новые тарифы вступят в силу с 1 февраля 2026 года.