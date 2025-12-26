14:20
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Тарифы на грузовые перевозки по железной дороге вырастут с 1 февраля

Государственное предприятие «НК Кыргыз темир жолу» при Министерстве транспорта и коммуникаций КР с 1 февраля 2026 года повышает тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 9 процентов.

Как сообщили в ГП, решение принято в соответствии с приказом министерства от 5 декабря 2025-го.

Согласно документу, на кыргызской железной дороге с 1 января по 31 декабря 2026 года будет действовать тарифная политика железных дорог стран СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 2026-й фрахтовый год.

При этом действие тарифного руководства на грузовые железнодорожные перевозки в экспортном, импортном, транзитном и внутриреспубликанском сообщениях, утвержденного приказом Минтранса от 17 декабря 2024 года, продлили до 31 января 2026-го включительно.

Новые тарифы вступят в силу с 1 февраля 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356197/
просмотров: 434
Версия для печати
Материалы по теме
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
«Кыргыз темир жолу» купило 30 единиц спецтехники: обновление парка продолжается
Минэнерго разъяснило: дифференцированные тарифы будут добровольными для бизнеса
Кабмин КР выносит на обсуждение новые тарифы на электроэнергию до 2030 года
Железнодорожный переезд в селе Беловодском закроют 20 ноября
В Бишкеке перекроют участок бульвара Эркиндик из-за ремонта трубопровода
Строительство железной дороги Макмал — Каракол обсудили Жапаров и Трамп
В Бишкеке изменили расписание пригородных поездов
Алматы и Москва возобновляют прямое железнодорожное сообщение
В Бишкеке временно закроют железнодорожный переезд на улице Ауэзова
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
Бизнес
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
26 декабря, пятница
14:19
Госорганы обяжут направлять 1 процент бюджета на научные исследования Госорганы обяжут направлять 1 процент бюджета на научны...
14:09
«Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
14:06
В аэропорту Алматы совершил экстренную посадку самолет Lufthansa
14:02
Садыр Жапаров о СИЗО: «Я сам сидел почти 4,5 года — и не жаловался»
14:02
Новогоднее настроение в транспорте. Как водители Бишкека украшают автобусы