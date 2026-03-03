Цифровую систему «Единая модель перевозочного процесса» внедряют в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «НК «Кыргыз темир жолу».

Отмечается, что новый подход объединит этапы грузоперевозок в одном программном обеспечении. Цель проекта — ускорение сроков операций, их прозрачность и снижение числа ошибок.

Электронная система охватывает весь цикл отправки грузов — от приема вагонов на станции Турксиб до последующей передачи. Все операции автоматизированы и выполняются в рамках единой платформы без ручной обработки.

Для грузоотправителей и грузополучателей в системе предусмотрена функция «личный кабинет». Через него клиенты подают заявки, отслеживают статус перевозки и взаимодействуют с железной дорогой дистанционно.

Цифровой формат вдвое сократил время оформления документов, снизил риск ошибок и упростил коммуникацию, говорится в сообщении.

Программа также учитывает простои вагонов и автоматически рассчитывает сборы, формирует станционную отчетность и позволяет контролировать доходы.