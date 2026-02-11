«Кыргыз темир жолу» и Фонд развития туризма запускают новые маршруты по стране

В Бишкеке ГП «НК «Кыргыз темир жолу» и Фонд поддержки развития туризма подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, направленный на развитие внутреннего и въездного туризма.

По данным государственного предприятия, документ предполагает совместную работу по использованию железнодорожной инфраструктуры для расширения туристических маршрутов, повышению качества пассажирских перевозок и запуску новых направлений. Стороны отметили потенциал железнодорожного туризма, который демонстрирует устойчивый рост.

Фото «Кыргыз темир жолу»

Обновленные вагоны категорий «люкс», VIP и «VIP-купе», а также продление маршрута до остановки «Пляж Балыкчи» повысили спрос. В 2025-м направление Бишкек — Балыкчи обслужило 116 тысяч 122 пассажира, что на 131 процент больше, чем годом ранее.

С 2022 по 2025 год Кыргызстан принял 27 туристических поездов из Европы, Америки и Азии.

В компании заявили, что продолжат модернизацию подвижного состава, улучшение сервиса и цифровизацию: билеты доступны через сайт ticket.railway.kg и приложение railway.kg.