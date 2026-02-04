14:48
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Общество

На станции Ивановка намерены построить современный логистический центр

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в рамках реализации стратегических планов по развитию железнодорожной инфраструктуры Кыргызской Республики планирует строительство современного логистического центра на станции Ивановка, расположенного в селе Ивановка Иссык-Атинского района Чуйской области.

Выбор данного участка не является случайным. Обширная территория станции Ивановка предоставляет уникальную возможность построить инфраструктуру с нуля: станция располагает достаточно большой территорией для создания мультимодальных терминалов, складских помещений и вспомогательных объектов.

Это позволит применить самые передовые технологии, соответствующие международным стандартам. Логистический центр на станции Ивановка восполнит существующий дефицит логистической инфраструктуры, усилит позиции Кыргызстана в международной торговле и станет стимулом для развития малого и среднего бизнеса. Строительство логистического центра также будет способствовать социально-экономическому развитию Чуйской области, созданию новых рабочих мест и увеличению транзитного потенциала страны.

Ранее Европейским банком реконструкции и развития и Европейским союзом на грантовой основе было выделено финансирование на разработку предварительного технико-экономического обоснования (пред-ТЭО) проекта строительства логистического центра на железнодорожной станции Ивановка. По результатам проведенного пред-ТЭО была подтверждена перспективность реализации данного проекта.

В настоящее время ведется проработка вопросов, связанных с разработкой полноценного технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства логистического центра на станции Ивановка.

29 января текущего года состоялась рабочая встреча с участием представителей ГП «НК «Кыргыз темир жолу», Европейского банка реконструкции и развития и Европейского союза, в ходе которой были обсуждены вопросы финансирования разработки ТЭО указанного проекта. По итогам встречи представители ЕБРР и ЕС подтвердили готовность предоставить грантовое финансирование для разработки полноценного ТЭО проекта строительства логистического центра на железнодорожной станции Ивановка.

Стороны отметили стратегическую значимость проекта, который позволит существенно повысить эффективность транспортной и логистической инфраструктуры страны, создать новые рабочие места и стимулировать экономическое развитие региона.

Проект направлен на модернизацию инфраструктуры железнодорожного транспорта и укрепление роли ГП «Кыргыз темир жолу» в обеспечении устойчивого развития транспортной системы Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360572/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
2025-жылы «Кыргыз темир жолу» 420 миңден ашык жүргүнчү ташыган
Для ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в Омске разработали эксклюзивное оборудование
Тарифы на грузовые перевозки по железной дороге вырастут с 1 февраля
«Кыргыз темир жолу» купило 30 единиц спецтехники: обновление парка продолжается
В Бишкеке перекроют участок бульвара Эркиндик из-за ремонта трубопровода
В Бишкеке для детей строят новое здание Станции юных техников
«Кыргыз темир жолу» направит 50 процентов прибыли на строительство новой ветки
В Ивановке задержан подросток, разрисовавший краской надгробия на кладбище
На трассе Бишкек — Нарын — Торугарт ограничат движение из-за работ в Бооме
Ремонтные работы. Частично будет закрыт ряд железнодорожных переездов
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
4 февраля, среда
14:39
КР демонстрирует опережающие темпы привлечения прямых иностранных инвестиций КР демонстрирует опережающие темпы привлечения прямых и...
14:35
Криптовалютный обвал: за неделю рынок потерял почти $500 миллиардов
14:30
На станции Ивановка намерены построить современный логистический центр
14:28
Гражданка Кыргызстана осуждена на шесть лет тюрьмы за наркоторговлю в России
14:27
Камчыбек Ташиев помог сельскому молдо достроить дом в Сузакском районе