На станции Ивановка намерены построить современный логистический центр

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в рамках реализации стратегических планов по развитию железнодорожной инфраструктуры Кыргызской Республики планирует строительство современного логистического центра на станции Ивановка, расположенного в селе Ивановка Иссык-Атинского района Чуйской области.

Выбор данного участка не является случайным. Обширная территория станции Ивановка предоставляет уникальную возможность построить инфраструктуру с нуля: станция располагает достаточно большой территорией для создания мультимодальных терминалов, складских помещений и вспомогательных объектов.

Это позволит применить самые передовые технологии, соответствующие международным стандартам. Логистический центр на станции Ивановка восполнит существующий дефицит логистической инфраструктуры, усилит позиции Кыргызстана в международной торговле и станет стимулом для развития малого и среднего бизнеса. Строительство логистического центра также будет способствовать социально-экономическому развитию Чуйской области, созданию новых рабочих мест и увеличению транзитного потенциала страны.

Ранее Европейским банком реконструкции и развития и Европейским союзом на грантовой основе было выделено финансирование на разработку предварительного технико-экономического обоснования (пред-ТЭО) проекта строительства логистического центра на железнодорожной станции Ивановка. По результатам проведенного пред-ТЭО была подтверждена перспективность реализации данного проекта.

В настоящее время ведется проработка вопросов, связанных с разработкой полноценного технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства логистического центра на станции Ивановка.

29 января текущего года состоялась рабочая встреча с участием представителей ГП «НК «Кыргыз темир жолу», Европейского банка реконструкции и развития и Европейского союза, в ходе которой были обсуждены вопросы финансирования разработки ТЭО указанного проекта. По итогам встречи представители ЕБРР и ЕС подтвердили готовность предоставить грантовое финансирование для разработки полноценного ТЭО проекта строительства логистического центра на железнодорожной станции Ивановка.

Стороны отметили стратегическую значимость проекта, который позволит существенно повысить эффективность транспортной и логистической инфраструктуры страны, создать новые рабочие места и стимулировать экономическое развитие региона.

Проект направлен на модернизацию инфраструктуры железнодорожного транспорта и укрепление роли ГП «Кыргыз темир жолу» в обеспечении устойчивого развития транспортной системы Кыргызской Республики.