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Экономика

Глава «Кыргыз темир жолу» обещает показать результаты работы через три месяца

Новый генеральный директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Канатбек Абдыкеримов обещает показать результаты работы через три месяца. Об этом он заявил на выездном заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

Главу госпредприятия назначили три месяца назад. Бывший гендиректор Алмазбек Ногойбаев снят с должности после обвинений депутатами Жогорку Кенеша в коррупции в «Кыргыз темир жолу».

«Сейчас я акцентирую внимание на закупках. Честно говоря, раньше качество не очень соответствовало цене. Мы теперь работаем только с добросовестными поставщиками. Также у нас есть концепция развития. Результаты работы покажем по итогам полугода», — пообещал Канатбек Абдыкеримов.

«Кыргыз темир жолу» просит нардепов разрешить им половину прибыли оставлять предприятию. ГП намерено эти средства направить на ремонт техники и вагонов.
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