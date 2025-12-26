15:53
Для ГП НК «Кыргыз темир жолу» в Омске разработали эксклюзивное оборудование

В Кыргызстане начали реконструкцию локомотиворемонтного комплекса. Как сообщает газета «Вечерний Омск», Научно-производственный центр «Промтех» реализует крупный международный проект — реконструкцию локомотиворемонтного комплекса в Кыргызстане. Компания выступает ключевым технологическим партнером.

Основа проекта — эксклюзивное оборудование, которое специалисты центра разработали и изготовили специально для ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу». Новые линии смогут обслуживать как маневровые, так и магистральные локомотивы.

«Особую ценность представляет глубокая цифровизация. Все оборудование интегрируют в единую платформу «Цифровое депо», что выведет ремонтный процесс на принципиально новый уровень автоматизации и контроля.

После завершения монтажа омские инженеры проведут пусконаладочные работы и организуют обучение для местных специалистов, обеспечивая полный цикл внедрения инноваций. Этот проект укрепляет статус Омской области как центра передовых машиностроительных и цифровых решений для транспортной отрасли», — говорится в сообщении.
