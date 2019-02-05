ОАО «Северэлектро» покупает «умные» счетчики на 171,4 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

До конца года «Северэлектро» установит в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях 25 тысяч 492 электросчетчика с системой дистанционного снятия показаний.

До 2020-го планируется внедрить автоматизированную информационно-измерительную систему контроля и учета электроэнергии на всех высоковольтных подстанциях «Северэлектро» напряжением 35/6-10 кВ.

В настоящее время уже установлено 198 тысяч 217 «умных» счетчиков, в том числе 122,7 тысячи в Бишкеке, 64,8 тысячи в Чуйской области, 10,5 тысячи в Таласской.